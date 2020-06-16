Верховна рада зобов'яже міністрів звітувати перед звільненням. Нардепи схвалили за основу законопроект №3195 щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 258 нардепів.

Закон зобов'язує члена Кабміну бути присутнім і звітувати про виконану роботу під час розгляду питання про його звільнення у разі, якщо він йде з посади за власним бажанням. Міністр повинен бути присутнім на засіданні комітету ВР і на пленарному засіданні.

Документ регулює і порядок подання такого звіту.

Крім того, законопроект узгіднює з Конституцією України положення регламенту Ради, якими регулюється порядок призначення і звільнення членів уряду.

Нагадаємо, в кінці квітня комітет по організації держвлади рекомендував нардепам прийняти цей закон.

Як писало РБК-Україна, в травні в Раду внесли урядовий законопроект "Про інтерпеляцію" - право парламенту звільняти окремого члена Кабміну.