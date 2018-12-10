Рада может обратиться к международному сообществу по поводу прав коренных народов в РФ

Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

Комитет по иностранным делам обсудил нарушения прав коренных народов РФ

Украинский парламент может обратиться к международному сообществу по поводу нарушения прав коренных народов в России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Верховной рады.

В комитете заявили, что нарушения прав коренных народов РФ являются вызовом международному праву.

"Массовое нарушение гражданских, политических, национальных и религиозных прав представителей коренных народов в Российской Федерации является вызовом международному праву и должно стать предметом рассмотрения на международном уровне", - отмечается в резолюции круглого стола "Нарушение прав коренных народов в РФ", который состоялся в комитете.

По словам главы комитета Анны Гопко, речь идет о системных нарушениях прав народов, которые "исконно живут на своей земле, и территории которых в свое время были включены в состав Российской или советского государства". Это народы Северного Кавказа, Идель-Урала, Сибири и других регионов России.

В ходе заседания комитета были приведены многочисленные факты нарушений прав представителей коренных народов РФ на свободу слова, свободу совести, свободу собраний, обучения на родном языке, жестоких преследований российской властью всех, кто осмеливается системно противодействовать ассимиляционной политике Кремля.

"Мы призываем украинскую власть, в частности, Верховную раду, Министерство иностранных дел, представителей Украины в международных организациях и межпарламентских ассамблеях, поставить перед европейским и мировым сообществом вопрос о положении коренных народов в Российской Федерации и потребности действенной защиты их прав", - подчеркивается в резолюции.

Глава комитета поддержала предложения, высказанные в ходе круглого стола, в частности, о подготовке соответствующего обращения Верховной рады к международному сообществу.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал, что доказательства преступлений РФ против украинцев на оккупированных территориях передадут в суд в Гааге.

РБК-Украина также сообщало, что Европа и Соединенные Штаты имеют общие интересы в противостоянии вызовам со стороны России, в частности в отношении агрессии против Украины, о чем заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.