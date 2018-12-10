Рада може звернутись до міжнародного співтовариства щодо прав корінних народів у РФ

Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

Комітет у закордонних справах обговорив порушення прав корінних народів РФ

Український парламент може звернутись до міжнародного співтовариства щодо порушення прав корінних народів у Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Верховної ради.

У комітеті заявили, що порушення прав корінних народів РФ є викликом міжнародному праву.

"Масове порушення громадянських, політичних, національних та релігійних прав представників корінних народів у Російській Федерації є викликом міжнародному праву і має стати предметом розгляду на міжнародному рівні", - зазначається у резолюції круглого столу "Порушення прав корінних народів у РФ", що відбувся у комітеті.

За словами глави комітету Ганни Гопко, йдеться про системні порушення прав народів, які "одвічно живуть на своїй землі, і території яких свого часу були включені до складу Російської чи радянської держави". Це народи Північного Кавказу, Ідель-Уралу, Сибіру та інших регіонів Росії.

У ході засідання комітету було наведено численні факти порушень прав представників корінних народів РФ на свободу слова, свободу совісті, свободу зібрань, на навчання рідною мовою, жорстоких переслідувань російською владою всіх, хто насмілюється системно протидіяти асиміляційній політиці Кремля.

"Ми закликаємо українську владу, зокрема, Верховну раду, Міністерство закордонних справ, представників України у міжнародних організаціях та міжпарламентських асамблеях, порушити перед європейською та світовою спільнотою питання про становище корінних народів у Російській Федерації та потребу дієвого захисту їхніх прав", - підкреслюється у резолюції.

Голова комітету підтримала пропозиції, висловлені в ході круглого столу, зокрема, про підготовку відповідного звернення Верховної ради до міжнародного співтовариства.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко пообіцяв, що докази злочинів РФ проти українців на окупованих територіях передадуть до суду в Гаазі.

РБК-Україна також повідомляло, що Європа і Сполучені Штати мають спільні інтереси в протистоянні викликам з боку Росії, зокрема щодо агресії проти України, про що заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні.