Порошенко: доказательства преступлений РФ против украинцев передадут в Гаагу

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко заявил, что права украинцев на оккупированных территориях "сведены на нет"

Президент Украины Петр Порошенко обещает, что доказательства преступлений Российской Федерации против украинцев на оккупированных территориях передадут в трибунал в Гааге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение по случаю Международного дня прав человека.

В частности, Порошенко отметил, что главные постулаты Декларации прав человека, принятые ООН, заложены в Конституцию Украины. В то же время он подчеркнул, что из-за российской агрессии права украинцев на оккупированном Донбассе и в Крыму фактически сведены на нет.

"Именно Россия несет полную ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях. Об этом говорится в большинстве международных документов…Соответствующие органы государственной власти, активное гражданское общество продолжат собирать доказательства преступлений Российской Федерации против Украины и наших граждан, которые в дальнейшем дополнят доказательную базу в Гааге", - заявил Порошенко.

Он также в очередной раз отметил, что во время военного положения никаких ограничений конституционных прав и свобод не произойдет, если Россия открыто не вторгнется на территорию Украины.

Напомним, ранее Порошенко попросил у предстоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия помощи в освобождении украинских моряков.

Отметим, ожидается, что сегодня Порошенко подпишет закон о прекращении действия Договора о дружбе с РФ.