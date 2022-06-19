Рада обратилась к странам ЕС с призывом предоставить Украине статус кандидата

Верховная рада сегодня, 19 июня проголосовала за постановление об обращении к странам ЕС с призывом поддержать Украину в предоставлении статуса кандидата в Евросоюз. Решение принято единогласно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.
Фото: Рада обратилась в страны ЕС с призывом предоставить Украине статус кандидата (t.me/yzheleznyak)
"Парламент единогласно всеми фракциями и группами поддержал обращение (7471) до стран Евросоюза о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС! За - 315", - написал нардеп.
Согласно пояснительной записке, документ направлен на обращение к национальным парламентам и правительствам государств-членов ЕС, а также институтов ЕС с призывами:
Напомним, 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.
Также стали известны условия для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.
При этом в России продолжают произносить угрозы на фоне стремлений Украины стать членом европейского блока.
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