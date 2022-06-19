Рада обратилась к странам ЕС с призывом предоставить Украине статус кандидата

Фото: Рада обратилась в страны ЕС с призывом предоставить Украине статус кандидата (t.me/yzheleznyak)

"Парламент единогласно всеми фракциями и группами поддержал обращение (7471) до стран Евросоюза о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС! За - 315", - написал нардеп.

Согласно пояснительной записке, документ направлен на обращение к национальным парламентам и правительствам государств-членов ЕС, а также институтов ЕС с призывами:

поддержать стремление Украины о признании ее европейской перспективы,

уделить особое внимание продовольственной безопасности и принять необходимые меры для деблокады украинских портов,

расследовать и наказать виновных за военные преступления,

увеличить приобретение и поставки оружия Украине,

ввести 7-й пакет санкций ЕС, усиливая жесткий санкционный давление на Россию и Беларусь, уделяя особое внимание полном эмбарго на ввоз важнейших товаров российского экспорта,

запретить российское судоходство, логистику и доступ к портам на территории государств-членов ЕС.

Напомним, 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Также стали известны условия для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

При этом в России продолжают произносить угрозы на фоне стремлений Украины стать членом европейского блока.

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