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У Зеленского назвали условия для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Новина українською →
Киев, Пятница 17 июня 2022 13:49
У Зеленского назвали условия для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина до начала переговоров о вступлении в Европейский союз должна выполнить ряд условий. Среди них усиление борьбы с коррупцией и олигархами, а также реформа правоохранительных органов и судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

До начала переговоров о вступлении Украина должна принять и внедрить законодательство о процедуре отбора судей Конституционного Суда. Процесс должен включать предварительный отбор на основе оценки добропорядочности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Также условием является завершение проверки добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины.

Кроме того, среди ключевых шагов для Украины есть:

  • усиление борьбы с коррупцией, завершение отбора и назначение нового директора НАБУ и прокурора САП;
  • обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам группы по финансовым мерам (FATF);
  • принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора;
  • должен заработать "антиолигархический" закон;
  • необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;
  • завершение реформы законодательной базы для национальных меньшинств и разработать механизмы ее внедрения.

Напомним, сегодня, 17 июня, Еврокомиссия официально предложила предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

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