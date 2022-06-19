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В России угрожают ЕС "исчезновением" на фоне перспективы членства Украины

Новина українською →
Москва, Воскресенье 19 июня 2022 13:54
В России угрожают ЕС "исчезновением" на фоне перспективы членства Украины Фото: зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Принятие Украины в Евросоюз возможно только в середине века. И, якобы к этому моменту, ЕС может "исчезнуть".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Так, он сравнил ситуацию с принятием в Европейский союз Украины на "построение коммунизма в СССР".

"А дальше - как с построением коммунизма. Ведь дата не названа. Зато приведено много непроверенных абстрактных условий. Их объективная верификация невозможна. Проверять их десятилетиями. Причем, новые поколения руководителей ЕС. Итак, реальный срок - середина века. Не раньше. А вдруг (стучу по дереву) и ЕС на это время исчезнет?"- пишет Медведев.

Вступление Украины в ЕС и заявления России

Напомним, почти сразу после начала полномасштабного российского вторжения Украина подала заявку на вступление в Евросоюз.

Впоследствии Европейский парламент рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Резолюция была одобрена во время пленарного заседания 8 июня.

И уже 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата. Теперь, эти рекомендации ЕК будут представлены лидерам Евросоюза для принятия политического решения. Их теперь должны утвердить лидеры ЕС на саммите, который состоится 23-24 июня в Брюсселе.

При этом российский президент Владимир Путин заявил, что РФ якобы не выступает против членства Украины в ЕС.

Хотя еще недавно в России звучали заявления об изменении позиции относительно будущего вступления Украины в Европейский Союз, где выступили против такой перспективы.

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