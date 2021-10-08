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Рада обратилась к Европарламенту: просит признать перспективу членства Украины в ЕС

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Киев, Пятница 08 октября 2021 14:55
Рада обратилась к Европарламенту: просит признать перспективу членства Украины в ЕС Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Верховная рада обратилась к Европейскому парламенту и парламентам стран-участниц Евросоюза с призывом признать перспективу членства Украины в ЕС. Постановление поддержали 304 народных депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.

В заявлении Рада подтвердила стратегический курс Украины на вступление в ЕС, а также призвала Европарламент и парламенты стран-участниц Евросоюза к дальновидному подходу в переговорах с учетом интеграции Украины в совместный рынок.

Кроме того, Рада призывает Европарламент принять меры для запрета "Северного потока-2", поскольку он, по мнению украинской стороны, нарушает нормы Третьего энергетического пакета ЕС, принципы Энергетического сообщества и несет угрозы для энергетической безопасности Европы.

Также украинский парламент заявил необходимости диалога Украины и ЕС по вопросам безопасности и обороны и призвал ужесточить санкции против России за принудительную паспортизацию жителей оккупированных территорий.

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