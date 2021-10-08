Рада звернулася до Європарламенту: просить визнати перспективу членства України в ЄС

Верховна рада звернулася до Європейського парламенту і парламентів країн-учасниць Євросоюзу із закликом визнати перспективу членства України в ЄС. Постанову підтримали 304 народних депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.

У заяві Рада підтвредила стратегічний курс України на вступ до ЄС, а також закликала Європарламент і парламенти країн-учасниць Євросоюзу до далекоглядного підходу в переговорах з урахуванням інтеграції України до спільного ринку.

Крім того, Рада закликає Європарламент вжити заходів для заборони "Північного потоку-2", оскільки він, на думку української сторони, порушує норми Третього енергетичного пакету ЄС, принципи Енергетичного співтовариства і несе загрози для енергетичної безпеки Європи.

Також український парламент заявив про необхідність діалогу України та ЄС з питань безпеки і оборони і закликав посилити санкції проти Росії за примусову паспортизацію жителів окупованих територій.