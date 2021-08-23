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Рада обратилась к ЕС и НАТО: призывает к сотрудничеству в рамках Крымской платформы

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Киев, Понедельник 23 августа 2021 16:50
Рада обратилась к ЕС и НАТО: призывает к сотрудничеству в рамках Крымской платформы Фото: Рада приняла постановление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Рада сегодня собралась на внеочередное заседание. Во время него народные депутаты приняли постановление об усилении международного сотрудничества в рамках Крымской платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

Парламентарии приняли постановление об обращении Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации (№ 5775).

Постановление поддержали 283 народных депутатов. Трое парламентариев не голосовали.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о возможностях, которые открывает Крымская платформа. Жители Крыма смогут вернуть свои права.

Отметим, Украина не приглашала РФ, но готова говорить с ней в рамках Крымской платформы.

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