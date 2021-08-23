Рада обратилась к ЕС и НАТО: призывает к сотрудничеству в рамках Крымской платформы
Рада сегодня собралась на внеочередное заседание. Во время него народные депутаты приняли постановление об усилении международного сотрудничества в рамках Крымской платформы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.
Парламентарии приняли постановление об обращении Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации (№ 5775).
Постановление поддержали 283 народных депутатов. Трое парламентариев не голосовали.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о возможностях, которые открывает Крымская платформа. Жители Крыма смогут вернуть свои права.
Отметим, Украина не приглашала РФ, но готова говорить с ней в рамках Крымской платформы.