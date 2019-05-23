Рада не обновит избирательное законодательство по требованию ЦИК

Народные депутаты не внесут изменения в устаревшее избирательное законодательство, как того требует Центральная избирательная комиссия. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил народный депутат Валерий Карпунцов.

По его словам, в настоящее время идет избирательный процесс досрочных выборов по старому закону.

"Президент не настроен на сотрудничество с парламентом, как он это показал. Он не зарегистрировал законопроекты вовремя, не дал нам времени на ознакомление. Это говорит о том, что Зеленский работает на конфронтацию с парламентом. Соответственно, кто будет какие-то изменения вносить? ЦИК правоприменительный орган. Они должны выполнять закон. Поэтому сегодня идет избирательный процесс досрочных выборов по старому закону. Ничего нового не будет принято", - заявил Карпунцов.

Напомним, сегодня глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что с 24 мая начинается виборчних процесс. Она заявила, что ЦИК готов обеспечить прозрачные и легитимные парламентские выборы. Слипачук заявила, что запрос общества относительно обновление парламента имеет право на реализацию в правовых рамках.

Добавим, Центральная избирательная комиссия неоднократно замечала, что закон Украины "О выборах народных депутатов" содержит устаревшие положения, которые не соответствуют другим действующим законам.