Рада не змінить виборче законодавство на вимогу ЦВК

Народні депутати не внесуть зміни у виборче законодавство, як того вимагає Центральна виборча комісія. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив народний депутат Валерій Карпунцов.

За його словами, в даний час йде виборчий процес дострокових виборів за старим законом.

"Президент не налаштований на співпрацю з парламентом, як він це показав. Він не зареєстрував законопроекти вчасно, не дав нам часу на ознайомлення. Це говорить про те, що Зеленський працює на конфронтацію з парламентом. Відповідно, хто буде якісь зміни вносити? ЦВК правозастосовний орган. Вони повинні виконувати закон. Тому сьогодні йде виборчий процес дострокових виборів за старим законом. Нічого нового не буде прийнято", - заявив Карпунцов.

Нагадаємо, сьогодні глава ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що з 24 травня починається виборчних процес. Вона заявила, що ЦВК готова забезпечити прозорі і легітимні парламентські вибори. Сліпачук заявила, що запит суспільства щодо оновлення парламенту має право на реалізацію в правових рамках.

Додамо, Центральна виборча комісія неодноразово помічала, що закон України "Про вибори народних депутатів" містить застарілі положення, які не відповідають іншим чинним законам.