Рада может назначить нового спикера 8 октября, - Арахамия

Верховная рада Украины может рассмотреть вопрос назначения нового спикера парламента 8 октября. "Слуги народа" планируют определиться с кандидатурой на заседании фракции завтра, после голосования за отставку действующего главы Рада Дмитрия Разумкова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой за заявление журналистам главы фракции СН Давида Арахамия.

"В пятницу будет наверняка. Нам нужно провести фракцию и определить обе кандидатуры (на спикера и первого вице-спикера, - ред.) и потом мы будем голосовать", - сказал Арахамия, отметив, что ожидает, что отставку действующего спикера Дмитрия Разумкова поддержат 240 нардепов.

По словам Арахамии, первый вице-спикер Руслан Стефанчук в "шорт-листе", но есть и другие кандидаты на должность спикера.

"Вероятнее всего, в четверг после принятия (отставки Разумкова, - ред.) будет заседание фракции, а затем в пятницу будет соответствующее голосование", - сообщил он, отметив, что президента Владимира Зеленского на фракции не будет.