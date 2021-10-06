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Рада может назначить нового спикера 8 октября, - Арахамия

Автор: Илона Свиридова

Верховная рада Украины может рассмотреть вопрос назначения нового спикера парламента 8 октября. "Слуги народа" планируют определиться с кандидатурой на заседании фракции завтра, после голосования за отставку действующего главы Рада Дмитрия Разумкова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой за заявление журналистам главы фракции СН Давида Арахамия.

"В пятницу будет наверняка. Нам нужно провести фракцию и определить обе кандидатуры (на спикера и первого вице-спикера, - ред.) и потом мы будем голосовать", - сказал Арахамия, отметив, что ожидает, что отставку действующего спикера Дмитрия Разумкова поддержат 240 нардепов.

По словам Арахамии, первый вице-спикер Руслан Стефанчук в "шорт-листе", но есть и другие кандидаты на должность спикера.

"Вероятнее всего, в четверг после принятия (отставки Разумкова, - ред.) будет заседание фракции, а затем в пятницу будет соответствующее голосование", - сообщил он, отметив, что президента Владимира Зеленского на фракции не будет.

Напомним, ранее сообщалось, что вопрос отставки Разумкова включили в повестку Рады.

А "Слуга народа" предлагает, чтобы заседание по отзыву Разумкова провел нардеп Даниил Гетманцев.

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Дмитрий РазумковДавид АрахамияВерховная рада