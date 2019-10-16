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Рада назначила своего постоянного представителя в КСУ

Новости » Политика    16.10.2019 - 13:44
Рада назначила своего постоянного представителя в КСУ
Фото: Ольга Совгиря (facebook.com olga.sovgiria)

Нардепы одобрили соответствующий проект постановления

Верховная рада Украины назначила депутата от фракции "Слуга народа" Ольгу Совгирю своим постоянным представителем в Конституционном суде Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы одобрили за основу и в целом проект постановления №2266 "О назначении Совгири А.В. на должность постоянного представителя Верховной рады Украины в Конституционном суде Украины". За документ проголосовали 244 депутата ВР.

"Назначить Совгирю Ольгу Владимировну на должность постоянного представителя Верховной рады Украины в Конституционном суде Украины", - говорится в тексте документа.

Напомним, в Раде зарегистрирован проект постановления №2266 "О назначении Совгири А.В. на должность постоянного представителя Верховной рады Украины в Конституционном суде Украины". Подчеркнем, в начале утреннего пленарного заседания ВР спикер Дмитрий Разумков поручил профильному комитету рассмотреть соответствующий проект и дать по нему заключение.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале сентября заместитель председателя фракции Александр Корниенко заявлял, что фракция "Слуга народа" пока не определилась с кандидатурой представителя Верховной рады в Конституционном суде Украины. "Пока мы определяемся. По фамилиям не могу сказать", - заявлял замглавы фракции "Слуга народа".

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