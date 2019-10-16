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Рада призначила свого постійного представника в КСУ

Новини » Політика    16.10.2019 - 13:44
Рада призначила свого постійного представника в КСУ
Фото: Ольга Совгиря (facebook.com olga.sovgiria)

Нардепи схвалили відповідний проект постанови

Верховна рада України призначила депутата від фракції "Слуга народу" Ольгу Совгирю своїм постійним представником в Конституційному суді України, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи схвалили за основу і в цілому проект постанови №2266 "Про призначення Совгирі А.В. на посаду постійного представника Верховної ради України в Конституційному суді України". За документ проголосували 244 депутати ВР.

"Призначити Совгирю Ольгу Володимирівну на посаду постійного представника Верховної ради України в Конституційному суді України", - йдеться у тексті документа.

Відзначимо також, нардепи схвалили проект постанови №2265, яким Рада затвердила Положення про постійного представника Верховної ради в КСУ. За нього проголосували 239 парламентаріїв.

Нагадаємо, в Раді зареєстрований проект постанови №2266 "Про призначення Совгирі А.В. на посаду постійного представника Верховної ради України в Конституційному суді України". Підкреслимо, на початку ранкового пленарного засідання ВР спікер Дмитро Разумков доручив профільному комітету розглянути відповідний проект і дати по ньому висновок.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку вересня заступник голови фракції Олександр Корнієнко заявляв, що фракція "Слуга народу" поки не визначилася з кандидатурою представника Верховної Ради в Конституційному суді України. "Поки ми визначаємося. По прізвищах не можу сказати", - заявляв заступник голови фракції "Слуга народу".

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