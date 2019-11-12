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Рада назначила нового члена Совета НБУ

Новости » Политика     12.11.2019 - 10:47
Рада назначила нового члена Совета НБУ
Фото: Виталий Шапран (blackseatv.com)

Виталий Шапран назначен в Совет НБУ вместо Тимофея Милованова

Верховная рада Украины на заседании 12 ноября назначила Виталия Шапрана новым членом Совета Национального банка. За соответствующее решение проголосовали 268 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Рада назначила Шапрана членом Совета Национального банка Украины сроком до 7 июля 2021 года. Отметим, он был назначен на вакантное место, которое освободилось после того, как Тимофей Милованов перешел на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Напомним, ранее сообщалось, что Совет Национального банка Украины на заседании 22 октября 2019 года решил продлить полномочия главы Совета НБУ Богдана Данилишина до очередных выборов. По данным источников РБК-Украина, выборов главы в октябре не было, поскольку ожидалось назначение парламентом одного члена Совета НБУ вместо Тимофея Милованова, который возглавил Минэкономики.

Отметим, ранее Кабмин прекратил полномочия отдельных членов набсовета государственных банков. В частности, правительство прекратило полномочия членов наблюдательного совета "Ощадбанка": Аджунера Шевки, Гринченко Алексея, Билака Даниэля, Власова Дмитрия, Резникова Алексея; а также члена наблюдательного совета "Укрэксимбанка" Торстена Пауля.

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