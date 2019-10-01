Кабмин прекратил полномочия отдельных членов набсовета госбанков

Фото: Кабмин (РБК-Украина)

Правительство прекратило полномочия пяти членов "Сбербанка" и одного члена "Укрэксимбанка"

Кабинет министров Украины прекратил полномочия некоторых членов наблюдательного совета "Сбербанка" и "Укрэксимбанка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Правительство прекратило полномочия членов наблюдательного совета "Сбербанка": Аджунера Шевка, Гринченко Алексея, Билака Даниэля, Власова Дмитрия, Резникова Алексея; а также члена наблюдательного совета "Укрэксимбанка" Торстена Пауля.

"Кабинет Министров Украины, руководствуясь законом "О банках и банковской деятельности", вынужден досрочно прекратить полномочия этих членов наблюдательного совета", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято в связи с решением Национальным банком Украины, который отказал в согласовании на должность членов наблюдательного совета государственных банков от 15 августа.

Напомним, в Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством. По сообщению НБУ, с 1 октября монеты не будут принимать во время расчетов за товары и услуги, а НБУ начнет изымать эти монеты из наличного обращения.