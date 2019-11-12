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Рада призначила нового члена Ради НБУ

Новини » Політика     12.11.2019 - 10:47
Рада призначила нового члена Ради НБУ
Фото: Віталій Шапран (blackseatv.com)

Віталій Шапран призначений до Ради НБУ замість Тимофія Милованова

Верховна рада України на засіданні 12 листопада призначила Віталія Шапрана новим членом Ради Національного банку. За відповідне рішення проголосувало 268 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Рада призначила Шапрана членом Ради Національного банку України терміном до 7 липня 2021 року. Зазначимо, він був призначений на вакантне місце, що звільнилося після того, як Тимофій Милованов перейшов на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада Національного банку України на засіданні 22 жовтня 2019 року вирішила продовжити повноваження голови Ради НБУ Богдана Данилишина до чергових виборів. За даними джерела РБК-Україна, виборів голови в жовтні не було, оскільки очікувалося призначення парламентом одного члена Ради НБУ замість Тимофія Милованова, який очолив Мінекономіки.

Зазначимо, раніше Кабмін припинив повноваження окремих членів наглядової ради державних банків. Зокрема, уряд припинив повноваження членів наглядової ради "Ощадбанку": Аджунера Шевкі, Грінченка Олексія, Білака Даніеля, Власова Дмитра, Олексія Резнікова; а також члена наглядової ради "Укрексімбанку" Торстена Пауля.

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