Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка.

Отметим, до этого Стрелец был и.о. министра, заместителем министра по вопросам цифровой трансформации.

"Рада назначила министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины - Руслана Стрельца", - сообщил он.

Напомним, ранее Стрельца назначили и.о. министра в ноябре 2021 года после увольнения Романа Абрамовского.

В СНБО объясняли увольнение последнего тем, что руководство страны было недовольно тем, как министерство выполняет указы президента.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.