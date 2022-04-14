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Рада призначила міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів

Фото: міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець (mepr gov ua)
Автор: Олександр Мороз

Верховна рада України призначила міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів. Посаду зайняв Руслан Стрілець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка.

"Рада призначила міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України - Руслана Стрільця", - повідомив він.

Зазначимо, до цього Стрілець був в.о. міністра, заступником міністра з питань цифрової трансформації.

Нагадаємо, раніше Стрільця призначили в. о. міністра у листопаді 2021 року після звільнення Романа Абрамовського.

В РНБО пояснювали звільнення останнього тим, що керівництво країни було незадоволене тим, як міністерство виконує укази президента.

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