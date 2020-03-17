Рада назначила главу Минэкономики

Верховная рада назначила Игоря Петрашко министром экономики. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За назначение проголосовали 243 нардепа.

Добавим, Петрашко от апреля 2013 года работает в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.

Он закончил Львовский национальный политехнический университет и у него степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 году он получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США).

Подчеркнем, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогу не было разделено, как анонсировалось ранее.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмигаль предложил Верховной раде назначить министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко. Соответствующий проект постановления №3226 от 16 марта зарегистрирован на сайте парламента.

РБК-Украина писало, что после отставки правительства Алексея Гончарука новый Кабинет министров Украины назначил Павла Кухту и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Ранее министерство возглавлял Тимофей Милованов, который был отправлен в отставку вместе с правительством Гончарука.