ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Назначен и.о. главы Минэкономики

Новости » Политика     10.03.2020 - 15:23
Назначен и.о. главы Минэкономики
Фото: Павел Кухта (facebook.com/paul.kukhta)

Кухта стал исполняющим обязанности министра

Кабинет министров Украины назначил Павла Кухту и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По его словам, сегодня по решению правительства на него было возложено временное исполнение обязанностей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Для нашей команды важно, чтобы изменения и реформы, которые нам удалось запустить за 6 месяцев работы (а это рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины", - отметил Кухта.

Назначен и.о. главы Минэкономики

Напомним, ранее министерство возглавлял Тимофей Милованов, который был отправлен в отставку вместе с правительством Алексея Гончарука.

Кухта был назначен первым заместителем министра 11 сентября 2019 года. На досрочных парламентских выборах планировал избраться от партии "Голос", однако ЦИК отменил его регистрацию на основании отказа от баллотирования.

Шмыгаль созывает заседание чрезвычайной комиссии по противодействию коронавирусу Назначен и.о. министра образования и науки
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныминистрМинистерство экономического развития и торговли
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь