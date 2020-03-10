Назначен и.о. главы Минэкономики

Фото: Павел Кухта (facebook.com/paul.kukhta)

Кухта стал исполняющим обязанности министра

Кабинет министров Украины назначил Павла Кухту и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По его словам, сегодня по решению правительства на него было возложено временное исполнение обязанностей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Для нашей команды важно, чтобы изменения и реформы, которые нам удалось запустить за 6 месяцев работы (а это рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины", - отметил Кухта.

Напомним, ранее министерство возглавлял Тимофей Милованов, который был отправлен в отставку вместе с правительством Алексея Гончарука.

Кухта был назначен первым заместителем министра 11 сентября 2019 года. На досрочных парламентских выборах планировал избраться от партии "Голос", однако ЦИК отменил его регистрацию на основании отказа от баллотирования.