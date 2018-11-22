Парламент назначил Фриз министром по делам ветеранов

Фото: Ирина Фриз (solydarnist.org)

Такое решение поддержали 270 парламентариев

Верховная рада назначила нардепа от "Блока Петра Порошенко" Ирину Фриз министром по делам ветеранов. Проект постановления №9323 поддержали 270 депутатов парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, в ходе обсуждения постановления глава правительства Владимир Гройсман выступил перед нардепами и призвал поддержать кандидатуру Фриз.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85, части четвертой статьи 114 Конституции Украины Верховная рада постановляет: назначить Фриз Ирину Васильевну министром Украины по делам ветеранов", - говорится в тексте постановления.

Напомним, на прошлой неделе правительство создало в Государственную службу Украины по делам ветеранов. Она должна стать правопреемницей ликвидированной Службы по делам ветеранов войны и участников АТО.

Глава Кабинета министров Владимир Гройсман объяснил решение реформировать Госслужбу по делам ветеранов тем, что в парламентской коалиции еще обрабатывался вопрос согласованной кандидатуры на пост главы Министерства по делам ветеранов. В то же время он отметил, что ветераны не могут ждать, когда полноценно начнет работать министерство.

РБК-Украина также сообщало, что Гройсман предложил назначить Фриз министром по делам ветеранов.

Добавим также, в начале сентября президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что в ближайшее время в Украине будет создано Министерство по делам ветеранов. Порошенко ожидал, что в ближайшее время Кабинет министров Украины и Верховная рада осуществят все необходимые для создания ведомства шаги.