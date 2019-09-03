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В "Слуге народа" объяснили необходимость введения законодательной инициативы для народа

Новости » Политика    03.09.2019 - 13:34
В "Слуге народа" объяснили необходимость введения законодательной инициативы для народа
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Наделение народа правом внесения законодательных инициатив является элементом прямой демократии

Во фракции "Слуга народа" объяснили необходимость предоставления народу права законодательной инициативы. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Арахамия заявил, что у общества есть такой запрос.

"Есть такой запрос. Мы же очень тщательно изучаем социологию. Вы знаете, что многие депутаты вообще потом не появляются на своих округах. А люди требуют изменений. Они должны иметь возможность и иметь хоть какой-то шанс, чтобы эти изменения были рассмотрены и проработаны", - заявил Арахамия.

Он добавил, что наделение народа правом внесения законодательных инициатив является элементом прямой демократии.

"В партии "Слуга народа" в программе мы говорили, что мы за то, чтобы было введено больше элементов прямой демократии - народовластия. Например вы, если у вас есть идея, не можете зарегистрировать законопроект? Где это в Библии написано? То есть мы хотим расширить перечень субъектов, чтобы кроме Кабинета министров, Верховной рады и президента, добавить народ", - добавил он.

Напомним, в законопроекте "О внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа)" процедура подачи законопроектов представителями народа будет прописываться отдельно.

РБК-Украина писало, что Комитет парламента по вопросам правовой политики рекомендует Верховной раде направить на рассмотрение Конституционного суда Украины законопроект №1015 авторства президента Владимира Зеленского, которым предлагается наделить народ правом законодательной инициативы.

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