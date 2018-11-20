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Рада направила до КСУ закон про перейменування Кіровоградської області

Новини » Політика    20.11.2018 - 17:24
Рада направила до КСУ закон про перейменування Кіровоградської області
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Кіровоградську область пропонують перейменувати в Кропивницьку

Верховна рада України 20 листопада направила в Конституційний суд України законопроект №8380 "Про внесення змін до статті 133 Конституції України (про перейменування Кіровоградської області), передає кореспондент РБК-Україна.

Проект постанови №8380/П про включення до порядку денного і направлення законопроекту в КСУ після кількох невдалих голосувань підтримали 239 депутатів Ради.

"У частині другій статті 133 Конституції України слово "Кіровоградська"замінити словом "Кропивницька". Справжній закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування", - сказано в тексті документа.

Відзначимо також, станом на 17:25 в сесійній залі спостерігається незначна кількість парламентарів.

 
Фото: нардепи після голосування за направлення закону в КСУ
 
Нагадаємо, в жовтні глава Ради Андрій Парубій відзначав, що проекти змін до Конституції про перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей відкладаються через відсутність достатньої кількості голосів нардепів

Як писало РБК-Україна раніше, в липні комітет ВР з питань правової політики і правосуддя підтримав законопроекти про внесення змін до статті 133 Конституції України № 8329 і 8380 про перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

До цього дані проекти законів підтримав комітет ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

Вечірнє засідання Рада присвятить перейменуванням 2 областей, - Парубій ВР планує врегулювати призупинення повноважень місцевої влади по держархбудконтролю
Теми: Засідання Ради
Новини України Верховна РадапереименованиеКропивницька область
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