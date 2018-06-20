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Комитет поддержал переименование Днепропетровской и Кировоградской областей

НовостиПолитика    20.06.2018 - 16:52
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Так, комитет госстроительства предложит профильному комитету рекомендовать Раде включить законопроект в повестку дня

Комитет парламента по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал предложение переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления ВРУ поддержал предложение переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, а Кировоградскую - в Кропивницкую. Декоммунизацию не остановить", - сообщил Вятрович.

 

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Опубліковано Volodymyr Viatrovych 20 червня 2018 р.

Следует отметить, что глава комитета, народный депутат Сергей Власенко сообщил, что комитет по госстроительству не является главным комитетом по этому вопросу.

"Комитет по вопросам государственного строительства ВР считает целесообразным предложить комитету ВР по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовать включить этот законопроект в повестку дня сессии ВР и направить в Конституционный суд для проверки соответствия требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - заявил Власенко.

Напомним, ранее сообщалось, что общественный совет при Днепровском горсовете поддержал инициативу переименования области на Сичеславскую.

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Теги публикации: комитет, декоммунизация, Верховная Рада, переименование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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