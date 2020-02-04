Рада отказалась направить на доработку закон Зеленского по поводу глав НАБУ и ГБР

Верховная рада Украины провалила проект постановления №1014/П1 "О дальнейшей работе над законопроектом о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (о закреплении полномочий президента образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и увольнять с должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований)", передает корреспондент РБК-Украина.

За постановление проголосовали лишь 214 нардепов при 226 минимально необходимых.

Так, Раде предлагали установить 30-дневный срок представления предложений и поправок к законопроекту, а комитетам ВР по вопросам правоохранительной деятельности, по вопросам антикоррупционной политики, по вопросам бюджета, по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом - проработать предложения и поправки к законопроекту и предоставить выводы комитета по вопросам правовой политики в 15-дневный срок после истечения 30-дневного срока.

Напомним, профильный комитет рекомендовал Раде установить сроки внесения правок в четыре президентские законопроекты изменений в Конституцию. Речь идет о президентских законопроектах, которые уже получили выводы Конституционного суда: №1014, 1015, 1016 и 1017.

В частности, в Раде планировали исправить законопроект о полномочиях президента назначать председателей НАБУ и ГБР, который был признан неконституционным.

Как писало РБК-Украина ранее, 17 декабря Конституционный суд Украины обнародовал заключение, в котором говорится о признании неконституционным законопроекта о закреплении в КУ права президента назначать глав ГБР и НАБУ.