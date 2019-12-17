КСУ обнародовал заключение по закону о назначении президентом глав ГБР и НАБУ

Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект признан неконституционным

Конституционный суд Украины (КСУ) обнародовал заключение, в котором говорится о признании неконституционным законопроект о закреплении в Конституции права президента назначать председателей Государственного бюро расследований (ГБР) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Отмечается, что заключение является обязательным, окончательным и обжалованию не подлежит.

"Законопроект о внесении изменений в статьи 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий Президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и увольнять с должностей Директора Национального антикоррупционного бюро Украины и Директора Государственного бюро расследований) (реестр. № 1014) не соответствует требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины", - говорится в решении суда.

В то же время, отмечается, что данный законопроект соответствует требованиям части второй статьи 157, статье 158 Конституции Украины.

В частности, Конституционный суд Украины отмечает, что опосредованное подчинение Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований президенту Украины через назначение и увольнение руководителей создаст угрозу независимости этих органов, приведет к концентрации власти у президента Украины, его конкуренции с органами исполнительной власти, а следовательно, к нивелированию гарантий прав и свобод человека и гражданина.

Кроме того, в заключении отмечается, что свободное введение, создание и ликвидация президентом Украины органов, осуществляющих регуляторную политику в сфере реализации хозяйственных (предпринимательских) прав граждан, с неопределенной компетенцией скажется на эффективной деятельности субъектов хозяйствования (предпринимательской деятельности), поскольку конкуренция компетенций различных органов государственной власти будет препятствовать надлежащей реализации их прав и свобод.

Напомним, 3 сентября Верховная рада направила на рассмотрение Конституционного суда законопроект Владимира Зеленского, которым предлагается закрепить за президентом полномочия по назначению руководителей НАБУ и ГБР. За направление документа в КСУ проголосовали 282 нардепа. Соответствующий проект закона Зеленский внес в парламент 29 августа.

Вчера стало известно, что КСУ признал этот законопроект таким, что не соответствует Конституции Украины.