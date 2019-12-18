ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Неконституционный законопроект о назначении глав НАБУ и ГБР могут исправить

Новости » Политика     18.12.2019 - 20:25
Неконституционный законопроект о назначении глав НАБУ и ГБР могут исправить
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего рекомендуют внести правки в четыре президентские законопроекты

Комитет рекомендовал Раде установить сроки внесения правок в четыре президентские законопроекты изменений в Конституцию. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.

По ее словам, речь идет о президентских законопроектах, которые уже получили выводы Конституционного суда: №1014, 1015, 1016 и 1017

В частности, Рада может исправить законопроект о полномочиях президента назначать председателей НАБУ и ГБР, что был признан неконституционным.

"Мы имеем решение КСУ из этих законопроектов. Все эти выводы разные. Но мы приняли решение рекомендовать Раде установить срок в 30 дней для предоставления правок, 15 дней на обработку комитетами и 15 дней на обработку нашим комитетом", - заявила Венедиктова.

Она подчеркнула, что только для проекта о сокращении состава Рады до 300 депутатов поправки смогут подать поправки в сокращенный 15-ти дневный срок.

"Да, Рада может поддержать решение комитета в эту пятницу", - добавила она.

Ранее Комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной раде направить проект закона о внесении изменений к Конституции относительно децентрализации власти №2598 в Конституционный суд Украины.

РБК-Украина писало, что 17 декабря Конституционный суд Украины (КСУ) обнародовал заключение, в котором говорится о признании неконституционным законопроекта о закреплении в Конституции права президента назначать председателей Государственного бюро расследований (ГБР) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Вывод обязателен, окончательный и не подлежит обжалованию.

КСУ отказался восстановить Шевчука в должности КСУ опубликовал заключение о сокращении депутатов Рады
Новости Украины Конституционный суд Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь