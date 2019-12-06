Рада направила 200 млн гривен на строительство корпуса "Охматдета"

Верховная рада направила 200 миллионов гривен на строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". За проект закона №2505 главы государства Владимира Зеленского проголосовали 357 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

В пояснительной записке отмечается, что в государственном бюджете Украины на 2019 год Хозяйственно-финансовому департаменту Секретариата Кабмина по бюджетной программе "Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта" предусмотрены расходы в объеме 200 млн гривен.

При этом на сегодня нормативно не урегулирован вопрос деятельности фонда и отсутствует механизм использования указанных средств, расходы по указанной бюджетной программе в 2019 году не осуществлялись и не будут использованы до конца года.

При этом существует насущная необходимость увеличения расходов для реализации строительства "Охматдета".

Таким образом, законом предусматривается увеличить расходы на строительство диагностического комплекса "Охматдет" за счет уменьшения расходов по бюджетной программе "Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта" на сумму 200 миллионов гривен.

Как писало РБК-Украина, в январе Владимир Гройсман, который занимал на тот момент должность главы правительства, заявлял, что строительство нового корпуса детской клинической больницы "Охматдет" завершится в 2019 году.