Гройсман назвал сроки завершения строительства корпуса "Охматдета"

Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Новый корпус "Охматдета" достроят в 2019 году

Строительство нового корпуса детской клинической больницы "Охматдет" завершится в 2019 году. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в этом году завершится строительство нового корпуса больницы "Охматдет". Кроме того, ускорят введение в эксплуатацию кардиоцентров. Он также отметил, что на сегодня в Украине есть оборудование для 39 таких центров.

Гройсман напомнил, что с 1 апреля для получения препаратов по программе "Доступные лекарства" не имеет значения место проживания пациента. А с 1 июля в Украине запускается программа по бесплатной диагностике. В частности, пациенты смогут бесплатно получить 54 вида медицинских исследований.

Напомним, ранее Гройсман обещал, что новый корпус "Охматдета" начнет принимать пациентов в 2018 году.

В ноябре Япония передала "Охматдету" диагностическое оборудование на сумму 24,6 млн гривен. В частности, это оборудование для диагностики и лечения пациентов с патологией желудочно-кишечного тракта и легких.