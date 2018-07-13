Парламент направил 1,4 млрд гривен на выплату долгов шахтерам

Сначала предлагалось направить 2,8 млрд гривен

Парламент поддержал за основу и в целом законопроект №8362 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2018 год" относительно надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовал 261 депутат ВР.

"Коллеги, законопроектом, который подписали члены топливно-энергетического комитета, предлагалось увеличить на 2,8 млрд дотацию для шахтеров на развитие, на закупку, на модернизацию. Понимая, что сейчас тяжелая ситуация, дефицит бюджета, мы эту цифру готовы изменить на 1, 4 млрд", - прокомментировал с трибуны парламента проект закона нардеп, один из авторов документа Михаил Бондарь.

Таким образом, расходы госбюджета на 2018 год по бюджетной программе "Осуществление мероприятий по обеспечению отечественного производства угольной продукции и дальнейшего реформирования государственного сектора угольной промышленности" увеличены на 1,4 млрд гривен.

Напомним, в начале июля министр энергетики Игорь Насалик заявил, что вопрос задолженности по заработной плате в угольной отрасли является частично решенным.

Он заявил, что в Раде находится проект закона, принятие которого позволит полностью решить вопрос задолженности. "В Верховной раде находится закон Михаила Бондаря (№8362, - ред.), который дает возможность завершить этот процесс до нового года", - подчеркнул Насалик.