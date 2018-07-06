Минэнерго заявляет о частичном закрытии долга по зарплате шахтерам

По словам Насалика, в Раде зарегистрирован проект, который дает возможность закрыть задолженность до 2019 года

Вопрос задолженности по заработной плате в угольной отрасли является частично решенным. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной раде сообщил министр энергетики Игорь Насалик, передает корреспондент РБК-Украина.

"Что надо сделать, чтобы задолженность по заработной плате была снята. Первое, что сделано, и мне сейчас подтвердили, что практически завершается паспорт по сумме 324 миллиона. Я вчера сбросил представителям угольных коллективов распределение средств, которыми мы закрываем (долги, - ред.) по заработной плате. Я понимаю , что это частичное закрытие", - отметил министр.

По его словам, в Раде находится проект закона, принятие которого позволит полностью решить вопрос задолженности.

"Поэтому в Верховной раде находится закон Михаила Бондаря, который дает возможность завершить этот процесс до нового года", - сообщил Насалик.

Напомним, под зданием Верховной рады в четверг прошел митинг шахтеров. Они требовали погасить задолженность по выплате зарплаты в угольной отрасли.