Парламент направив 1,4 млрд гривень на виплату боргів шахтарям

Спочатку пропонувалося спрямувати 2,8 млрд гривень

Парламент підтримав за основу та в цілому законопроект №8362 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2018 рік" щодо належного фінансового забезпечення державного сектору вугільної галузі", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосував 261 депутат ВР.

"Колеги, законопроектом, який підписали члени паливно-енергетичного комітету, пропонувалося збільшити на 2,8 млрд дотацію для шахтарів на розвиток, на закупівлю, на модернізацію. Розуміючи, що зараз тяжка ситуація, дефіцит бюджету, ми цю цифру готові змінити на 1,4 млрд", - прокоментував з трибуни парламенту проект закону нардеп, один з авторів документу Михайло Бондар.

Таким чином, витрати держбюджету на 2018 рік за бюджетною програмою "Здійснення заходів щодо забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції і подальшого реформування державного сектора вугільної промисловості" збільшені на 1,4 млрд гривень.

Нагадаємо, на початку липня міністр енергетики Ігор Насалик заявив, що питання заборгованості по заробітній платі у вугільній галузі є частково вирішеним.

Він заявив, що в Раді знаходиться проект закону, прийняття якого дозволить повністю вирішити питання заборгованості. "У Верховній раді знаходиться закон Михайла Бондаря (№8362, - ред.), який дає можливість завершити цей процес до нового року", - підкреслив Насалик.