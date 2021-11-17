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Рада намерена принять новый закон о почте. Для приведения к стандартам ЕС

Автор: Александр Мороз

Верховная рада Украины приняла в первом чтении и за основу законопроект о почтовой связи. Соответствующий законопроект № 4353 поддержали 267 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пленарного заседания.

Данный законопроект предлагает определить правовую основу деятельности в сфере предоставления почтовых услуг, в частности:

  • полномочия центральных органов исполнительной власти и национального регулятора;
  • права и обязанности операторов почтовой связи и пользователей этих услуг;
  • урегулировать основы ответственности операторов почтовой связи и пользователей услуг в этой сфере.

Законопроект предлагается закрепить универсальные услуги почтовой связи услуги по пересылке:

  • простых почтовых отправлений, регистрируемых и с объявленной ценностью писем массой до 2 кг;
  • посылок без объявленной ценности массой до 10 кг;
  • отправлений для слепых массой до 7 кг.

В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан для гармонизации национального законодательства с законодательством ЕС в сфере почтовых услуг путем имплементации положений Директивы 97/67/ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада дополнила закон о почте термином "фельдъегерская связь".

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