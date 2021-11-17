Рада має намір прийняти новий закон про пошту. Для приведення до стандартів ЄС

Верховна рада України прийняла в першому читанні і за основу законопроект про поштовий зв'язок. Відповідний законопроект № 4353 підтримали 267 нардепів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пленарного засідання.
Даний законопроект пропонує визначити правову основу діяльності у сфері надання поштових послуг, зокрема:
Законопроект пропонується закріпити універсальні послуги поштового зв'язку послуги з пересилання:
У пояснювальній записці йдеться, що законопроект розроблений для гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС у сфері поштових послуг шляхом імплементації положень Директиви 97/67/ЄС.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада доповнила закон про пошту терміном "фельд'єгерський зв'язок".