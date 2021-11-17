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Рада має намір прийняти новий закон про пошту. Для приведення до стандартів ЄС

Автор: Олександр Мороз

Верховна рада України прийняла в першому читанні і за основу законопроект про поштовий зв'язок. Відповідний законопроект № 4353 підтримали 267 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пленарного засідання.

Даний законопроект пропонує визначити правову основу діяльності у сфері надання поштових послуг, зокрема:

  • повноваження центральних органів виконавчої влади та національного регулятора;
  • права та обов'язки операторів поштового зв'язку та користувачів цих послуг;
  • врегулювати основи відповідальності операторів поштового зв'язку та користувачів послуг у цій сфері.

Законопроект пропонується закріпити універсальні послуги поштового зв'язку послуги з пересилання:

  • простих поштових відправлень, що реєструються і з оголошеною цінністю листів масою до 2 кг;
  • посилок без оголошеної цінності масою до 10 кг;
  • відправлень для сліпих масою до 7 кг.

У пояснювальній записці йдеться, що законопроект розроблений для гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС у сфері поштових послуг шляхом імплементації положень Директиви 97/67/ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада доповнила закон про пошту терміном "фельд'єгерський зв'язок".

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