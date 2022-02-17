Рада намерена изменить порядок введения карантина в Украине

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об урегулировании вопроса введения карантина. Документом предлагается определить перечень ограничительных мер, которые могут временно применяться на период установления карантина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента 17 февраля в Youtube.
Проект закона №6508 за основу поддержали 246 народных депутатов.
В частности, законопроектом предусмотрена возможность временно на период действия карантина устанавливать:
Документом устанавливается, что карантин устанавливается на срок, который не превышает двух месяцев. Однако в случае неблагоприятной эпидемической ситуации правительство может принять решение о его продлении.
Проектом также предлагается установить, что решение Кабинета министров Украины об установлении (продлении) карантина для предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, которые были приняты до вступления в силу этого закона, продолжают действовать до приведения их в соответствие с этим законом, но не более трех месяцев.
Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы", взгляды украинцев довольно разделены относительно карантинных ограничений в стране. И сторонников, и противников запретов - менее 50%.