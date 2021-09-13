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Карантин в Украине: что думают граждане об ограничениях через 1,5 года после начала эпидемии

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Украина, Понедельник 13 сентября 2021 12:04
Карантин в Украине: что думают граждане об ограничениях через 1,5 года после начала эпидемии Фото: поддержка и отрицание карантинных ограничений - менее 50% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Взгляды украинцев сильно разделены относительно карантинных ограничений в стране. И сторонников, и противников запретов - менее 50%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы".

В конце августа 2021 года почти четверть (23%) респондентов склоняются к мнению, что нужно как можно скорее отказаться от карантинных ограничений, несмотря на риски и предостережения о распространении коронавируса, чтобы большинство людей могли работать и зарабатывать на жизнь.

В то же время 43% склоняются к другому мнению - нужно тщательно соблюдать карантинные ограничения, пока риски распространения заболеваемости не будут преодолены, даже если это обернется снижением благосостояния для большинства людей.

Более трети опрошенных не смогли поддержать ни к первый, ни второй тезис.

Карантин в Украине: что думают граждане об ограничениях через 1,5 года после начала эпидемии

Как отметили социологи, неоднозначное отношение к карантинным ограничениям подтверждает тот факт, что практически равное количество респондентов поддержат или выступят против мэра/сельского головы, если он/она предложит отменить карантинные меры в населенном пункте респондентов. Примерно 40% респондентов выступают за такое решение и такое же количество - против.

Карантин в Украине: что думают граждане об ограничениях через 1,5 года после начала эпидемии

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром политической социологии в течение 14-24 августа 2021 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Напомним, правительство планирует в ближайшее время усилить карантин и перевести всю Украину в "желтую" зону.

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