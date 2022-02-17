Рада має намір змінити порядок запровадження карантину в Україні

Проект закону №6508 за основу підтримали 246 народних депутатів.

Зокрема, законопроектом передбачено можливість тимчасово на період дії карантину встановлювати:

особливі умови і режим пересування населення, здійснення пасажирських перевезень, в’їзду та виїзду з території, на якій запроваджено карантин, перетину кордону іноземцями та особами без громадянства;

особливі умови і режим господарської діяльності, відвідування закладів освіти та інші заходи визначені законом;

підстави та порядок обов’язкової самоізоляції, перебування особи в обсерваторі (обсервації), госпіталізації до тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів).

Документом встановлюється, що карантин встановлюється на строк, який не перевищує двох місяців. Однак у разі несприятливої епідемічної ситуації уряд може ухвалити рішення щодо його продовження.

Проектом також пропонується установити, що рішення Кабінету міністрів України про встановлення (продовження) карантину для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які були прийняті до набрання чинності цим законом, продовжують діяти до приведення їх у відповідність із цим законом, але не більше трьох місяців.