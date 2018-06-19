Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Рада начнет рассмотрение проекта о нацбезопасности в среду после блока ратификаций

НовостиПолитика    19.06.2018 - 18:22
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Парубий надеется на результативную работу ВР в среду

Парламент начнет рассмотрение законопроекта "О нацбезопасности" в среду после рассмотрения блока ратификаций. Об этом сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я предупреждаю, что утром после ратификаций мы войдем в закон о национальной безопасности и обороне, и я убежден, завтра мы будем работать так же результативно, как сегодня", - отметил спикер после закрытия вечернего пленарного заседания Рады.

Напомним, профильный комитет парламента рекомендовал Верховной раде принять закон "О национальной безопасности" во втором чтении. Так, законопроект был рекомендован к голосованию парламенту в редакции, которая была согласована с международными партнерами - представителями ЕС, НАТО и посольства США.

Рада отказалась включить в повестку дня законопроект о запуске ВАКС Рада внесла изменения в ряд законов для соцзащиты военных в связи с завершением АТО
Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Служба безопасности Украины, Андрей Парубий, Верховная Рада, Закон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Избиение военного в Мариуполе: появилась другая версия произошедшего
Нардеп Барна хочет наказывать украинцев за публичное проявление гендерной ориентации
Украинский школьник стал призером "Олимпиады гениев" в США
В Киеве вместо школы построили жилой квартал: опубликовано решение суда
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь