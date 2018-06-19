Рада начнет рассмотрение проекта о нацбезопасности в среду после блока ратификаций

Парубий надеется на результативную работу ВР в среду

Парламент начнет рассмотрение законопроекта "О нацбезопасности" в среду после рассмотрения блока ратификаций. Об этом сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я предупреждаю, что утром после ратификаций мы войдем в закон о национальной безопасности и обороне, и я убежден, завтра мы будем работать так же результативно, как сегодня", - отметил спикер после закрытия вечернего пленарного заседания Рады.

Напомним, профильный комитет парламента рекомендовал Верховной раде принять закон "О национальной безопасности" во втором чтении. Так, законопроект был рекомендован к голосованию парламенту в редакции, которая была согласована с международными партнерами - представителями ЕС, НАТО и посольства США.