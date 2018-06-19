Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Рада почне розгляд проекту про нацбезпеку у середу після блоку ратифікацій

НовиниПолітика    19.06.2018 - 18:22
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Парубій сподівається на результативну роботу ВР у середу

Парламент почне розгляду законопроекту "Про нацбезпеку" у середу після розгляду блоку ратифікацій. Про це повідомив спікер Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я попереджаю, що зранку після ратифікацій ми ввійдемо в закон про національну безпеку і оборону, і я переконаний, завтра ми будемо працювати так само результативно, як сьогодні", - зазначив спікер після закриття вечірнього пленарного засідання Ради.

Нагадаємо, профільний комітет парламенту рекомендував Верховній раді прийняти закон "Про національну безпеку" у другому читанні. Так, законопроект було рекомендовано до голосування парламенту в редакції, яка була узгоджена з міжнародними партнерами - представниками ЄС, НАТО і посольства США.

Рада відмовилася включити до порядку денного законопроект про запуск ВАКС Рада внесла зміни до ряду законів для соцзахисту військових у зв'язку із завершенням АТО
Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Служба безпеки України, Андрій Парубій, Верховна Рада, Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Побиття військового в Маріуполі: з'явилася інша версія події
Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації
Український школяр став призером "Олімпіади геніїв" у США
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся