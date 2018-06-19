Рада почне розгляд проекту про нацбезпеку у середу після блоку ратифікацій

Парубій сподівається на результативну роботу ВР у середу

Парламент почне розгляду законопроекту "Про нацбезпеку" у середу після розгляду блоку ратифікацій. Про це повідомив спікер Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я попереджаю, що зранку після ратифікацій ми ввійдемо в закон про національну безпеку і оборону, і я переконаний, завтра ми будемо працювати так само результативно, як сьогодні", - зазначив спікер після закриття вечірнього пленарного засідання Ради.

Нагадаємо, профільний комітет парламенту рекомендував Верховній раді прийняти закон "Про національну безпеку" у другому читанні. Так, законопроект було рекомендовано до голосування парламенту в редакції, яка була узгоджена з міжнародними партнерами - представниками ЄС, НАТО і посольства США.