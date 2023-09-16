Рада може ухвалити Держбюджет-2024 раніше крайнього терміну, - Корнієнко

"Згідно з регламентом Верховної ради, до 15 вересня кожного року Кабмін має внести на розгляд парламенту проєкт Державного бюджету на наступний рік. Упродовж п‘яти днів ВР має заслухати доповідь щодо цього проєкту. Відповідно це станеться не пізніше, ніж 20 вересня, але ми не розголошуємо дати засідань", - заявив він.

За словами Корнієнко, після заслуховування проєкту бюджету народні депутати мають два тижні на подання поправок і пропозицій, потім комітет має зробити бюджетні висновки, які парламент має схвалити, – це фактично перше читання бюджету.

"Якщо скласти всі ці терміни, я думаю, що орієнтовно в середині жовтня ми вийдемо на голосування в першому читанні", - заявив він.

Корнієнко додав, що після цього комітет Верховної ради з питань бюджету певний час готуватиме проєкт до розгляду в другому читанні.

"Традиційно в дев‘ятому скликанні не було жодних бюджетних ночей. Ми це явище пережили. Ми завжди ухвалювали бюджет максимум до початку грудня, у перших числах місяця. Я вважаю, що цьогоріч буде раніше. На мою думку, уже в середині листопада країна матиме бюджет на наступний рік", - додав він.

Бюджет-2024

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 5 вересня заявив, що уряд завершує підготовку проекту держбюджету-2024 та подасть його в Раду до 15 вересня.

За його словами, пріоритетом №1, як і цьогоріч, буде сектор безпеки й оборони.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у 2024 році Україні буде потрібна міжнародна допомога більш ніж на 40 млрд доларів, але вона поки не гарантована.

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