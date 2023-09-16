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Рада может принять Госбюджет-2024 раньше крайнего срока, - Корниенко

Фото: первый заместитель главы Рады Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Верховная рада может принять Государственный бюджет Украины на 2024 год раньше крайнего срока. То есть до декабря.

Об этом заявил первый заместитель главы Рады Александр Корниенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Согласно регламенту Верховной рады, до 15 сентября каждого года Кабмин должен внести на рассмотрение парламента проект Государственного бюджета на следующий год. В течение пяти дней ВР должна заслушать доклад по этому проекту. Соответственно это произойдет не позднее, чем 20 сентября, но мы не разглашаем даты заседаний", - заявил он. 

По словам Корниенко, после заслушивания проекта бюджета народные депутаты имеют две недели на подачу поправок и предложений, затем комитет должен сделать бюджетные выводы, которые парламент должен одобрить, - это фактически первое чтение бюджета.

"Если сложить все эти сроки, я думаю, что ориентировочно в середине октября мы выйдем на голосование в первом чтении", - заявил он. 

Корниенко добавил, что после этого комитет Верховной рады по вопросам бюджета определенное время будет готовить проект к рассмотрению во втором чтении.

"Традиционно в девятом созыве не было никаких бюджетных ночей. Мы это явление пережили. Мы всегда принимали бюджет максимум до начала декабря, в первых числах месяца. Я считаю, что в этом году будет раньше. По моему мнению, уже в середине ноября страна будет иметь бюджет на следующий год", - добавил он.

Бюджет-2024

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 5 сентября заявил, что правительство завершает подготовку проекта госбюджета-2024 и подаст его в Раду до 15 сентября.

По его словам, приоритетом №1, как и в этом году, будет сектор безопасности и обороны.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в 2024 году Украине потребуется международная помощь более чем на 40 млрд долларов, но она пока не гарантирована.

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