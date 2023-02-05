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Рада може призначити нового голову СБУ та міністра внутрішніх справ

Фото: Ігор Клименко і Василь Малюк (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Юлія Акимова

Верховна рада, ймовірно, у найближчі планерні тижні може призначити Василя Малюка головою Служби безпеки України, а Ігоря Клименка керівником МВС.

Про це РБК-Україна повідомило кілька інформованих співрозмовників у владі.

За словами співрозмовників у профільних комітетах Ради, інші кандидати на ці посади не розглядалися, особливо якщо говорити про вакансії на посаду голови СБУ.

Джерела видання в Раді припускають, що якщо нові призначення і не відбудуться на найближчому пленарному тижні, то, скоріше, через регламентні процедури, пов'язані з голосуванням з інших питань.

Зазначимо, що і Малюк, і Клименко наразі очолюють відповідні структури у статусі виконуючих обов’язків.

Нагадаємо, Василь Малюк з липня минулого року став керувати СБУ після звільнення Івана Баканова. До цього він займав посаду першого заступника голови відомства.

А Ігор Клименко, який ще донедавна очолював Національну поліцію, був призначений урядом в.о. міністра 20 січня після загибелі Дениса Монастирського.

Разом з тим Україну нещодавно сколихнула хвиля масових обшуків, затримань, підозр та звільнень, зокрема серед посадовців різних рангів.

Детальніше про те, чому у владі почалася хвиля кадрових перестановок, кого і чому звільнили і хто може бути наступним - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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