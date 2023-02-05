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Рада может назначить нового главу СБУ и министра внутренних дел

Фото: Игорь Клименко и Василий Малюк (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

Верховная рада, вероятно, в ближайшие планерные недели может назначить Василия Малюка главой Службы безопасности Украины, а Игоря Клименко руководителем МВД.

Об этом РБК-Украина сообщило несколько информированных собеседников во власти.

По словам собеседников в профильных комитетах Рады, другие кандидаты на эти должности не рассматривались, особенно если говорить о вакансии на должность главы СБУ.

Источники издания в Раде допускают, что если новые назначения и не состоятся на ближайшей пленарной неделе, то, скорее, из-за регламентных процедур, связанных с голосованием по другим вопросам.

Отметим, что и Малюк, и Клименко возглавляют соответствующие структуры в статусе исполняющих обязанностей.

Напомним, Василий Малюк с июля прошлого года стал руководить СБУ после увольнения Ивана Баканова. До этого он занимал должность первого замглавы ведомства.

А Игорь Клименко, еще недавно возглавлявший Национальную полицию, был назначен правительством и.о. министра 20 января после гибели Дениса Монастырского.

Вместе с тем Украину недавно всколыхнула волна массовых обысков, задержаний, подозрений и увольнений, в том числе среди чиновников разных рангов.

Детальнее о том, почему во власти началась волна кадровых перестановок, кого и почему уволили и кто может быть следующим - читайте в материале РБК-Украина.

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