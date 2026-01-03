Рада може презентувати законопроєкт про вибори та референдум до кінця лютого

Законопроєкт про проведення виборів та референдуму можуть презентувати до кінця лютого. Але самі вибори, як і референдум, планується провести не пізніше, ніж через 90 днів після припинення вогню - а ще їх планується об'єднати.
Як пише РБК-Україна, про це повідомили лідер фракції "Слуг народу" у Верховній Раді народний депутат Давід Арахамія та спікер українського парламенту Руслан Стефанчук на брифінгу 3 січня.
Арахамія зазначив, що законопроєкт можуть презентувати вже до кінця лютого. Враховуючи темпи обговорення та розробки, якщо нічого не пришвидшувати, знадобиться певний час.
"Внутрішній дедлайн - до кінця лютого маємо закінчити. Тобто ми маємо драфт, який ми можемо реєструвати та голосувати", - пояснив він.
Зі свого боку спікер парламенту Стефанчук додав, що вибори президента та проведення референдуму в Україні мають включати безпекову складову. Мінімум для підготовки таких заходів - це 60 днів, до того ж є численні проблеми.
"Мінімум для підготовки виборів треба 60 днів. Чому не створити онлайн інструмент для проведення виборів? Наприклад, 6,5 млн ВПО є, а у реєстрі тільки мільйон - де решта? На якій дільниці вони будуть голосувати?", - зазначив спікер.
Також Арахамія розповів, що є ідея поєднати президентські вибори та загальнонаціональний референдум щодо "мирного плану". Проблема в тому, що Україна не має сучасного досвіду організації проведення референдумів такого типу.
Останній референдум в Україні був у 1991 році, він стосувався питання незалежності та виходу з СРСР. Цей референдум проводився інакше, ніж це можна зробити зараз - технічні можливості дуже змінилися. Також є інші проблеми та нюанси.
"Сучасного досвіду в нас немає ні організаційно, ні політично, ні економічно. Чесно кажучи, ми зараз до цього не дуже готові", - резюмував він.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що мирний план США з 20 пунктів необхідно закріпити на референдумі. Київ і Вашингтон ще не узгодили повністю деякі спірні питання, тому очікується, що остаточне рішення має ухвалити український народ. За словами Зеленського, для референдуму необхідне щонайменше припинення вогню на 60 днів.
Також Зеленський підкреслював, що Росії невигідний референдум щодо американського мирного плану в Україні. У такому разі Москва не зможе назвати рішення "нелегітимним", Кремль постійно намагається заявляти про нібито "нелегітимність" українського уряду.