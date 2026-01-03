Рада может представить законопроект о выборах и референдуме до конца февраля

Законопроект о проведении выборов и референдума могут представить до конца февраля. Но сами выборы, как и референдум, планируется провести не позднее, чем через 90 дней после прекращения огня - а еще их планируется объединить.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщили лидер фракции "Слуг народа" в Верховной Раде народный депутат Давид Арахамия и спикер украинского парламента Руслан Стефанчук на брифинге 3 января.
Арахамия отметил, что законопроект могут представить уже до конца февраля. Учитывая темпы обсуждения и разработки, если ничего не ускорять, понадобится определенное время.
"Внутренний дедлайн - до конца февраля должны закончить. То есть мы имеем драфт, который мы можем регистрировать и голосовать", - пояснил он.
Со своей стороны спикер парламента Стефанчук добавил, что выборы президента и проведение референдума в Украине должны включать составляющую безопасности. Минимум для подготовки таких мероприятий - это 60 дней, к тому же есть многочисленные проблемы.
"Минимум для подготовки выборов надо 60 дней. Почему не создать онлайн инструмент для проведения выборов? Например, 6,5 млн ВПЛ есть, а в реестре только миллион - где остальные? На каком участке они будут голосовать?", - отметил спикер.
Также Арахамия рассказал, что есть идея совместить президентские выборы и общенациональный референдум по "мирному плану". Проблема в том, что Украина не имеет современного опыта организации проведения референдумов такого типа.
Последний референдум в Украине был в 1991 году, он касался вопроса независимости и выхода из СССР. Этот референдум проводился иначе, чем это можно сделать сейчас - технические возможности очень изменились. Также есть другие проблемы и нюансы.
"Современного опыта у нас нет ни организационно, ни политически, ни экономически. Честно говоря, мы сейчас к этому не очень готовы", - резюмировал он.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что мирный план США из 20 пунктов необходимо закрепить на референдуме. Киев и Вашингтон еще не согласовали полностью некоторые спорные вопросы, поэтому ожидается, что окончательное решение должен принять украинский народ. По словам Зеленского, для референдума необходимо как минимум прекращение огня на 60 дней.
Также Зеленский подчеркивал, что России невыгоден референдум по американскому мирному плану в Украине. В таком случае Москва не сможет назвать решение "нелегитимным", Кремль постоянно пытается заявлять о якобы "нелегитимности" украинского правительства.