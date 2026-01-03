Рада может представить законопроект о выборах и референдуме до конца февраля

Арахамия отметил, что законопроект могут представить уже до конца февраля. Учитывая темпы обсуждения и разработки, если ничего не ускорять, понадобится определенное время.

"Внутренний дедлайн - до конца февраля должны закончить. То есть мы имеем драфт, который мы можем регистрировать и голосовать", - пояснил он.

Со своей стороны спикер парламента Стефанчук добавил, что выборы президента и проведение референдума в Украине должны включать составляющую безопасности. Минимум для подготовки таких мероприятий - это 60 дней, к тому же есть многочисленные проблемы.

"Минимум для подготовки выборов надо 60 дней. Почему не создать онлайн инструмент для проведения выборов? Например, 6,5 млн ВПЛ есть, а в реестре только миллион - где остальные? На каком участке они будут голосовать?", - отметил спикер.

Почему решили совместить два голосования

Также Арахамия рассказал, что есть идея совместить президентские выборы и общенациональный референдум по "мирному плану". Проблема в том, что Украина не имеет современного опыта организации проведения референдумов такого типа.

Последний референдум в Украине был в 1991 году, он касался вопроса независимости и выхода из СССР. Этот референдум проводился иначе, чем это можно сделать сейчас - технические возможности очень изменились. Также есть другие проблемы и нюансы.

"Современного опыта у нас нет ни организационно, ни политически, ни экономически. Честно говоря, мы сейчас к этому не очень готовы", - резюмировал он.