Рада може позбавити ухилянтів права керувати транспортними засобами

За його словами, у нардепів була дискусія про надання ТЦК повноважень у судовому порядку обмежувати права громадян, щодо права на розпорядження грошовими коштами на рахунку, права виїзду за кордон і права керування транспортним засобом.

"Депутати дійшли консенсусу на цей момент. І ми допускаємо лише одне обмеження - на право керування транспортним засобом, якщо людина не виконала умови ТЦК і не з'явилася для оформлення документів, для уточнення даних, або не з'явилася за повісткою, яку вона отримала", - зазначив Веніславський.

Лімітоване здобуття освіти для ухилянтів

Також нардеп зауважив, що законопроєкт передбачає уникнення зловживань особами, які вирішили спеціально здобувати вищу освіту, щоб "відкосити" від мобілізації.

"Нинішній закон не лімітує кількість вищих освіт. Тобто людина може здобувати другу, третю, п'яту вищу освіту. І це буде підставою для отримання відстрочки від призову. Ми це точно приберемо і буде вже послідовна вища освіта, тобто вища, вища, магістерська і аспірантура, - зазначив він.