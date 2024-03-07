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Рада может лишить уклонистов права управлять транспортными средствами

Фото: член комитета ВР, нардеп Федор Вениславский (sluga-narodu.com)
Автор: Ярослава Борзова

В Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны обсуждается ряд возможных ограничений для уклонистов. Пока допускается возможность их лишения права управления транспортными средствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена комитета, нардепа Федора Вениславского во время брифинга.

По его словам, у нардепов была дискуссия о предоставлении ТЦК полномочий в судебном порядке ограничивать права граждан относительно права на распоряжение денежными средствами на счете, права выезда за границу и права управления транспортным средством.

"Депутаты пришли к консенсусу на данный момент. И мы допускаем только одно ограничение - на право управления транспортным средством, если человек не выполнил условия ТЦК и не явился для оформления документов, для уточнения данных, или не явился за повесткой, которую он получил", - отметил Вениславский.

Лимитированное получение образования для уклоняющихся

Также нардеп отметил, что законопроект предполагает избегание злоупотреблений лицами, которые решили специально получать высшее образование, чтобы "откосить" от мобилизации.

"Нынешний закон не лимитирует количество высших образований. То есть человек может получать второе, третье, пятое высшее образование. И это будет основанием для получения отсрочки от призыва. Мы это точно уберем и будет уже последовательное высшее образование, то есть высшее, высшее, магистерское и аспирантура", - отметил он.

Законопроект о мобилизации

Напомним, в конце января Кабмин внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения. В частности, Раде предложили снизить призывной возраст до 25 лет, усилить наказание для уклонистов, а также ввести вручение повесток в онлайн-формате.

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ко второму чтению отклонил норму об аресте банковских счетов мужчин, нарушающих законодательство о мобилизации, но поддержал лишение права управлять автомобилем.

Ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что законодательство о банковской тайне не позволяет ограничивать финансовые операции тех, кто не явился в ТЦК, как это предусмотрено законопроектом о мобилизации. В НБУ надеются, что до этого не дойдет.

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