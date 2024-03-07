Рада может лишить уклонистов права управлять транспортными средствами

По его словам, у нардепов была дискуссия о предоставлении ТЦК полномочий в судебном порядке ограничивать права граждан относительно права на распоряжение денежными средствами на счете, права выезда за границу и права управления транспортным средством.

"Депутаты пришли к консенсусу на данный момент. И мы допускаем только одно ограничение - на право управления транспортным средством, если человек не выполнил условия ТЦК и не явился для оформления документов, для уточнения данных, или не явился за повесткой, которую он получил", - отметил Вениславский.

Лимитированное получение образования для уклоняющихся

Также нардеп отметил, что законопроект предполагает избегание злоупотреблений лицами, которые решили специально получать высшее образование, чтобы "откосить" от мобилизации.

"Нынешний закон не лимитирует количество высших образований. То есть человек может получать второе, третье, пятое высшее образование. И это будет основанием для получения отсрочки от призыва. Мы это точно уберем и будет уже последовательное высшее образование, то есть высшее, высшее, магистерское и аспирантура", - отметил он.