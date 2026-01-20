UA

Серед них - Україна і РФ. ЗМІ назвали список запрошених країн до "Ради миру" Трампа

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

Президент США Дональд Трамп надіслав офіційні запрошення лідерам країн світу щодо участі в роботі "Ради миру" щодо Сектору Газа. Серед них - 49 країн та Європейська комісія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість створення "Ради миру" для України, яка функціонуватиме за зразком аналогічного органу для Сектору Гази.

Нова структура, яку має очолити особисто президент США, буде відстежувати виконання угоди про припинення війни та координувати післявоєнні процеси. За даними Financial Times, у Києві цю ініціативу вважають важливою частиною пропозицій, спрямованих на завершення російської агресії.

