Серед них - Україна і РФ. ЗМІ назвали список запрошених країн до "Ради миру" Трампа

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість створення "Ради миру" для України, яка функціонуватиме за зразком аналогічного органу для Сектору Гази.

Нова структура, яку має очолити особисто президент США, буде відстежувати виконання угоди про припинення війни та координувати післявоєнні процеси. За даними Financial Times, у Києві цю ініціативу вважають важливою частиною пропозицій, спрямованих на завершення російської агресії.